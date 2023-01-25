В Крыму возбудили дело о вандализме из-за надписей на памятнике Ленину

В Саки возбудили уголовное дело по факту вандализма, сообщает пресс-служба ГУ МВД Крыма.
По данным ведомства, злоумышленники нанесли надписи на памятник Владимиру Ленину.
Сотрудники полиции провели опрос возможных очевидцев на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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