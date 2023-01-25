В Казани могут установить новую 230-метровую телебашню

В Казани может появиться новая 230-метровая телебашня. Об этом на заседании коллегии Минцифры Татарстана сказал его глава Айрат Хайруллин.

По его словам, вышка появится около Троицкого леса. Новую башню построят, поскольку нынешние антенно-мачтовые сооружения уже износились.

«Существующие антенно-мачтовые сооружения Казани были построены более 60 лет назад, имеют физический и моральный износ. Для расширения географии вещания в казанской агломерации, поддержания необходимого качества телевещания, компания „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ прорабатывает вопрос строительства новой телевизионной башни высотой 230 метров в районе Троицкого леса города Казани», — отметил господин Хайруллин.

"Ъ-Казань"