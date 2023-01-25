Южный обход вокруг Саратова хотят построить за три года

Срок строительства Южного обхода вокруг Саратова планируют сократить до трех лет. Об этом стало известно сегодня по итогам совещания в режиме видеоконференции в Москве, посвященного запуску строительства.

По итогам совещания была поставлена задача ускорить строительство Южного обхода и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию к 2026 году.

Также было поручено взять на особый контроль возводимые и ремонтируемые межмуниципальные дороги в регионе. Они должны быть приведены к уровню среднефедеральных в ближайшие два года - к 2025-му.

В ноябре этого года должен быть введен в эксплуатацию Северный обход города.

Марина Ковалева