Студенчество — счастливая пора: более 90% россиян хотели бы вернуть студенческие годы

Почти 63% жителей России считают, что студенческие годы были самыми счастливыми в их жизни

Об этом говорят данные исследования, которое провела «АльфаСтрахование» к Татьяниному дню, который отмечается 25 января. При этом полученная в вузе специальность не пригодилась 28% опрошенных.

Для 91% участников опроса студенчество связано со временем беззаботности. 42% ассоциируют эти годы с постоянными знакомствами, весельем, поездками. Для 63% опрошенных студенческая пора ассоциируется с друзьями — они до сих пор общаются с теми, с кем учились на потоке.

34% респондентов вспоминают учебу в вузе как плацдарм для своей карьеры. Из тех, кто не работает по полученной специальности, 38% сменили сферу в первый год после выпуска. 27% — в течение двух-трех лет. 18% поступили на второе высшее, чтобы полностью поменять профориентацию. 12% жалеют о том, что вовремя не сменили специальность на 2-3-м курсе и не перевелись в другое учебное заведение сразу.

Почти 22% продолжили обучение в своих вузах в аспирантуре. Еще 4% вернулись в качестве преподавателей.

Вернуть студенческие годы хотели бы 97% участников исследования. И только 2% не хотят вспоминать студенчество, говоря о том, что оно связано с сильными эмоциональными потрясениями.

В опросе приняли участие 1278 человек из 37 регионов России. Большинство опрошенных — женщины 35–50 лет.

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АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»