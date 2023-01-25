Директор Уральского института управления РАНХиГС оценил работу своего предшественника

Новый директор Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Олег Гущин признался, что ему не мешает деятельность его предшественника Руслана Долженко, который стал его советником. Свое мнение он озвучил на встрече со студентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гущин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Гущин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам директора УИУ, господин Долженко присутствует в его делах «настолько, насколько считает нужным». Свои слова господин Гущин подкрепил позицией бывшего ректора РАНХиГСа Владимира Мау: «Я считаю, что главная задача уходящего руководителя — не мешать тому, кто приходит. Я вам должен сказать, что Руслан Долженко не мешает».

Олег Гущин был назначен на должность директора УИУ 4 октября 2022 года, сменив Руслана Долженко, возглавлявшего вуз с 25 ноября 2019 года. Господин Гущин с 2018 года возглавлял департамент молодежной политики Свердловской области.

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Василий Алексеев