Дилерский центр и станцию обслуживания Lada построят в Арзамасе за 150 млн рублей

Компания «ТСС-Арзамас» построит в Арзамасе дилерский центр и станцию обслуживания автомобилей Lada и грузового транспорта. Инвестиции в проект составят 150 млн руб., сообщила Корпорация развития Нижегородской области.

Центр обслуживания оснастят современным оборудованием, чтобы выполнять полную компьютерную диагностику автомобилей и ремонт любой сложности. Здание построят около съезда с трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань для более комфортного обслуживания коммерческой техники. Центр планируют открыть в 2023-2024 году, там появится 75 рабочих мест.

ООО «ТСС-Арзамас» входит в группу компаний «ТСС Авто» — официального дилера ГАЗ (ООО «Коммерческие автомобили-Группа ГАЗ»), ВАЗ (АО «АвтоВАЗ») и Changan (ООО «Чанъань Моторс Рус»). По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде в ноябре 2007 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является розничная торговля легковыми автомобилями. Директор — Дмитрий Талаев. 50% компании принадлежит Олегу Космачеву, другая половина — ООО «Фирма ТСС» (также принадлежит Олегу Космачеву). По итогам 2021 года чистая прибыль составила 39,3 млн руб., выручка — 824,1 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год пока не опубликована.

«ТСС-Арзамас» построит дилерский центр и станцию обслуживания при поддержке Корпорации развития региона, компания подписала с ней соглашение о сотрудничестве.

Елена Ковалева