Неизвестные устроили погром в ресторане в центре Екатеринбурга

Трое неизвестных проникли в ресторан Castor’ka на Радищева, 25 в Екатеринбурге, облили зал красной краской и разбили телевизор. Об этом рассказала управляющая рестораном. Инцидент произошел вечером 24 января.

По словам представителей заведения, нападавшие были спортивного телосложения в балаклавах и перчатках. Они представились ремонтники, после чего зашли в ресторан и начали обливать стены, мебель и элементы декора краской.

В УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» рассказали, что представители ресторана написали заявление в отдел полиции №5. «Сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту инцидента. Лица, причастные к происшествию, устанавливаются»,— заверили в ведомстве.

В мае прошлого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время дискуссии на заседании совета неравнодушных горожан предложил использовать казаков в борьбе с вандалами, которые рисуют граффити на зданиях в уральской столице, однако позже атаман Уральского казачьего войска Олег Сененко рассказал, что казаки не могут патрулировать улицы, защищая Екатеринбург от вандалов. В августе господин Орлов предложил показывать вандалов всему городу через специальную информационную площадку, где будут публиковаться видеоролики со случаем вандализма. «Это будет способствовать поимке вандалов. Привлечем общественное внимание к этой теме»,— пояснил господин Орлов.

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