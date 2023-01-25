В Челябинске апелляционный суд подтвердил сговор чиновников и подрядчиков при ремонте набережной

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Челябинского УФАС о сговоре на аукционе по ремонту набережной реки Миасс в региональном центре. Постановление суда первой инстанции безуспешно пытались обжаловать участники антиконкурентного соглашения – комитет дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест», сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

Дело о нарушениях закона «О защите конкуренции» было возбуждено еще в феврале 2020 года по торгам, состоявшимся в 2019 году. Начальная цена контракта на ремонт набережной реки Миасса на участке от улицы Красной до Кирова составляла 127 млн руб. Договор заключили с «Уралдорстроем» на сумму 111 млн руб. Челябинское УФАС установило, что фактически набережную отремонтировали до завершения торгов, что подтверждается фотографиями и показаниями свидетелей. Таким образом комитет дорожного хозяйства провел формальный аукцион с целью оплаты уже выполненных подрядчиком работ.

За нарушение закона «О защите конкуренции» «Уралдорстрой» оштрафован на 6,7 млн руб., «Челябинсксвязьинвест» – на 836 тыс. руб. Должностные лица нарушителей привлечены к административной ответственности. Сейчас постановления о наказаниях обжалуются в судебном порядке.