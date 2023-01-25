Суд может сократить размер взыскания с КРПК в пользу столичного подрядчика в 36 раз

Стали известны результаты судебной экспертизы, назначенной по делу о взыскании с Корпорации развития Пермского края 540,9 млн руб. Эту сумму требует с корпорации столичный холдинг «Стройтрансгаз» за дополнительные работы и удорожание стройматериалов при строительстве ЖК «Любимов» в Березниках. Как сообщил на заседании 25 января представитель КРПК со ссылкой на результаты экспертизы, из заявленных «Стройтрансгазом» 540,9 млн руб. могут быть взысканы только 14,9 млн руб.

«Эксперты установили, что по позициям №8 и 9 (два построенных истцом дома в ЖК «Любимов».— «Ъ-Прикамье») из всех предъявленных заказчику к подписанию односторонних актов на сумму 540 млн руб. может быть взыскана стоимость дополнительных работ на сумму не более 14,9 млн руб. Это сумма по двум домам №8 и 9»,— заявил представитель Корпорации развития Пермского края.

Сторона истца ходатайствовала о вызове в суд эксперта, проводившего экспертизу, чтобы задать ему дополнительные вопросы. Ответчики заметили, что не видят в этом целесообразности. По мнению представителей корпорации, вся необходимая информация уже содержится в заключении (четыре тома). Представители третьих лиц — краевого минстроя и «Камастроя» (субподрядчик при строительстве «Любимова») к эксперту вопросов не имели. Представитель минстроя заявил, что согласен с результатами экспертизы, в «Камастрое» свою позицию пока не сформировали.

Суд удовлетворил ходатайство «Стройтрансгаза» о вызове эксперта в суд. Заседание назначено на 22 февраля.

В 2017 году компания «Стройтрансгаз» выиграла торги, проведенные КРПК, на строительство жилья в ЖК «Любимов» (квартал №6, позиции №8, 9) в Березниках. Стоимость контракта составляла 1,58 млрд руб. В 2021 году подрядчик сдал в «Любимове» 19-этажный дом площадью 27,2 тыс. кв. м, а осенью потребовал в суде с Корпорации развития Пермского края 540,9 млн руб. за работы по возведению домов в ЖК «Любимов». Свои требования в компании объяснили выполнением дополнительных работ и удорожанием стройматериалов. КРПК подала в суд встречный иск к ООО «Стройтрансгаз», потребовав с компании 390,8 млн руб. Позднее КРПК увеличила свои требования к компании до 1,6 млрд руб.