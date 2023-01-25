Посетители казанского ресторана были доставлены в больницу с сальмонеллезом

В Казани посетители одного из ресторанов города были госпитализировали после заражения сальмонеллезом. Об этом сообщили в пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Отравившиеся посетители побывали в ресторане 17-18 января. Они поели там блюда с сырыми яйцами. После произошедшего сотрудники Роспотребнадзора провели расследование, взяли все необходимые пробы для лабораторного исследования, а также обследовали персонал.

В ходе проверки специалисты нашли нарушения обязательных санитарных требований. В настоящее время в заведении проводится санитарный день. При этом приостанавливать деятельность ресторана не планируют.

"Ъ-Казань"