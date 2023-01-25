Находящийся в международном розыске экс-акционер СМЗ просит признать его банкротом

Бывший акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игорь Пестриков подал в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве. По данным в картотеке суда, заявление поступило 18 января, к производству пока не принято. Информации о размере задолженности господина Пестрикова перед кредиторами в картотеке нет.

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В начале июня в отношении Игоря Пестрикова было возбуждено уголовное дело о пособничестве гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву в злоупотреблении полномочиями. Между заводом и господином Пестриковым был заключен договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых. В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». При этом, как указывает следствие, оно не могло обеспечить возврат займа. Артур Уртаев сейчас находится в СИЗО. Игорь Пестриков скрылся и был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск.