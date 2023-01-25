Больше 200 тысяч рублей лишился студент из Ижевска после знакомства с иностранкой

В столице Удмуртии 24-летний студент одного из вузов обратился в полицию с заявлением о хищении у него средств. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в соцсетях он познакомился с гражданкой США, которая рассказала ему об отправке в Россию посылки с $350 тыс.

Через несколько дней студент получил сообщение с неизвестного номера, где сообщалось о необходимости оплатить таможенные расходы в сумме 230 тыс. руб. Деньги ижевчанин перевел на указанный ему счет, после чего «американка» перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).