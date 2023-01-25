Нижегородская область направит 100 млн рублей на гранты для креативных проектов

Конкурс грантов для реализации креативных проектов в Нижегородской области стартует 1 марта. Призовой фонд проекта «Команда креативных практик» на 2023 год составит 100 млн руб. – это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович в Telegram-канале.

Претендовать на финансовую поддержку могут проекты по шести направлениям: архитектура и дизайн; туризм; просвещение; гастрономия; культура и искусство; дизайн и ремесло. Размер гранта для юрлиц составит до 4 млн руб., для физических лиц – до 200 тыс. руб.

Поданные на конкурс проекты будет оценивать экспертный совет и рабочая группа. Основных критерия три: экономический, социальный и образовательный эффект.

Анастасия Еремина