На Нововоронежской АЭС ввели в эксплуатацию уникальный токарный станок

В цехе централизованного ремонта (ЦЦР) Нововоронежской АЭС ввели в эксплуатацию новый транспортабельный токарный станок. Его уникальность состоит в том, что помимо систем видеонаблюдения и числового программного управления, он обладает мобильностью и обеспечивает повышенные параметры глубинной обработки.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Благодаря возможности оперативно перемещать данное оборудование, механическая обработка деталей будет проводиться по месту непосредственного размещения тепломеханического оборудования, а не в мастерских, как раньше. Новый станок позволит не только обрабатывать детали сложного профиля, но производить работы без постоянного присутствия оператора. А благодаря дополнительной системе юстировки (установка станка по отношению к обрабатываемой поверхности) время выставления станка значительно сократится. Это обеспечит снижение дозовых нагрузок при работе в зоне контролируемого доступа, увеличит скорость обработки, что в конечном итоге скажется на предотвращении брака», - подчеркнул заместитель главного инженера по ремонту НВ АЭС Дмитрий Терехов.

При ремонте тепломеханического оборудования специалистами ЦЦР определяется с помощью какого станочного оборудования целесообразнее провести механическую обработку. Новый токарный станок расширит вариативность при разработке комплекта технической документации и позволит сократить время работы от 7 до 17%.

В условиях высокого внешнеполитического давления отечественная промышленность продолжает свое системное развитие. Несмотря на беспрецедентные санкции и введенные ограничения представителями западных стран, Россия всерьез углубляет изучение и внедрение высокотехнологичных производств в промышленной сфере.

Во время предстоящих планово-предупредительных ремонтов энергоблоков НВ АЭС-2 транспортабельный токарный станок будет задействован для ремонта предохранительных клапанов. За данным оборудованием закреплены пять токарей, которые прошли обучение по специализированной программе на площадке нововоронежского филиала АО «Атомэнергоремонт» в июне 2022 года.

Учитывая тот факт, что новый станок будет использоваться не часто, специалисты НВАЭС разработали натурный имитатор. Его применение необходимо для отработки технологического процесса работы, сокращения потери времени и предотвращения брака. Имитатором служит подобие арматуры, которую необходимо обработать. Чтобы сохранять необходимый уровень навыков токарей при работе, запланировано один раз в квартал проводить работы на имитаторе.