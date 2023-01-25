В Севастополе задержали участника запрещенного украинского батальона

Жителя Севастополя задержали по подозрению в участии в незаконном украинском батальоне «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в России). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на УФСБ Севастополя.

По данным ведомства, злоумышленник вступил в батальон в 2016 году, находясь на территории Украины. В дальнейшем мужчина активно участвовал в деятельности группировки. Через несколько лет он вернулся в Севастополь, где продолжил заниматься незаконной деятельностью. В случае признания его вины в суде мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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