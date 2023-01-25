Парижские мотивы

В Париже завершилась мужская неделя моды сезона осень-зима 2023–2024. Ритм, как во времена до пандемии, новая маскулинность от Saint Laurent, Dior и Loewe, возвращение китайцев и корейцев в Париж, а также поэзия Дриса Ван Нотена — главное о празднике мужской (и не только) моды в нашем материале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Новая элегантность

Как должен выглядеть современный мужчина? По версии креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло, ему обязательно пригодятся полупрозрачные блузы с бантами, пальто в пол и длинные водолазки, а если он захочет делить гардероб со своей дамой сердца, то ему не стоит стесняться. Все, что элегантно смотрится на нем, будет так же элегантно смотреться на ней и наоборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Saint Lauren осень-зима 2023/2024

Saint Lauren осень-зима 2023/2024



Ким Джонс для Dior работал с тем же концептом (слухи о том, что он займет место Марии Грации Кьюри, отвечающей за женское направление марки, снова актуальны). Отправная точка в коллекции Джонса — наследие Сен-Лорана, который работал на Кристиана Диора в самом начале своего творческого пути. В самой коллекции — рубашки с воротниками-галстуками, шифоновые топы и тренчи с оторочкой под леопарда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dior осень-зима 2023/2024

Dior осень-зима 2023/2024



Джонатан Андерсон для Loewe продолжает играть с формами и текстурами и предлагает следующей зимой носить шелковые шорты с кашемировыми пальто в пол или оверсайз из шерлинга и металла (говорят, что коммерческая версия будет воссоздана в металлизированной коже).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Loewe осень-зима 2023/2024

Loewe осень-зима 2023/2024



Вероник Нишанян для Hermes представила свою версию новой элегантности: по ее правилам рубашки нужно носить поверх кашемировых свитеров и не бояться многослойности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes осень-зима 2023/2024

Hermes осень-зима 2023/2024



(Траги)комедия KidSuper

Один из самых ожидаемых показов сезона — коллекция Колма Диллэйна, создателя марки KidSuper, для Louis Vuitton. Колму прочили место наследника Вирджила Абло во главе мужского направления бренда. Однако когда стало известно, что Диллэйн будет делать следующую коллекцию, модный дом сразу же опроверг слухи и четко дал понять, что речь идет только об одной коллаборации. Результат не оправдал высоких ожиданий: о сете с сотней детских игрушек от братьев Гондри и певице Розалии, которая исполнила лайв во время шоу, говорили не больше чем о жизнерадостных образах, представленных на подиуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Louis Vuitton осень-зима 2023/2024

Louis Vuitton осень-зима 2023/2024



Свой собственный показ для марки KidSuper в легендарном зале Casino de Paris Колм решил открыть для всех желающих, что закончилось давкой и полицией на входе. И жаль, что многие пропустили легендарное fashion комеди-шоу, где Тайра Бэнкс была ведущей прожарки от лучших комиков с Netflix: главный «прожарщик» Джефф Росс, Эндрю Шульц, Тео Вон и другие топовые комики шутили о главных скандалах и героях индустрии. И, конечно, все были одеты в новую коллекцию KidSuper — костюмы и тренчи с арт-аппликациями, шелковые каре и уютные разноцветные пуховики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран KidSuper осень-зима 2023/2024

KidSuper осень-зима 2023/2024



Мужское — женское

Отныне деление на мужскую и женскую Недели моды — условность, разница скорее только в редакторах в первых рядах, которые представляют либо женские, либо мужские издания. Например, Людовик де Сен Сернан, мастер откровенных мужских образов со стразами, теперь показывает и женскую моду, но решил вернуться в мужской календарь. А мужской дизайнер Эмили Боде для своего парижского дебюта подготовила сюрприз и запустила полноценную женскую линию из уютных кардиганов, нарядных блейзеров, расшитых бусинами, и удобных балеток. А еще во время Мужской недели моды в Париже показывают общие коллекции Марин Серр, Lemaire, Ami, Kenzo, Botter, Officine Generale, Namacheko, Bianca Saunders и Casablanca. И список растет каждый сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ludovic de Saint Sernin осень-зима 2023/2024 Emily Bode осень-зима 2023/2024 Namacheko осень-зима 2023/2024 Officine Generale осень-зима 2023/2024 Casablanca осень-зима 2023/2024 Bianca Saunders осень-зима 2023/2024 Следующая фотография 1 / 6 Ludovic de Saint Sernin осень-зима 2023/2024 Emily Bode осень-зима 2023/2024 Namacheko осень-зима 2023/2024 Officine Generale осень-зима 2023/2024 Casablanca осень-зима 2023/2024 Bianca Saunders осень-зима 2023/2024

Мне бы в небо

Все оттенки голубого — главная цветовая палитра будущей осени. Александр Маттюсси для AMI представил пальто цвета мяты и турмалинов, в то время как корейская марка Wooyoungmi показала более яркие версии пронзительного цвета бирюзы. У Dior и Sacai в коллекциях — уютный трикотаж в оттенках неба, а у Botter — кроссовки из коллаборации с Reebok, распечатанные на 3D-принтере. У Луи-Габриэля Нуши в показе-посвящении «Американскому психопату» Брета Истона Эллиса по подиуму в голубом ансамбле прошелся Стефано Джианино, исполнивший роль киллера в популярном сериале «Белый лотос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография AMI осень-зима 2023/2024 Wooyoungmi осень-зима 2023/2024 Louis Gabriel Nouchi осень-зима 2023/2024 Sacai осень-зима 2023/2024 Dior осень-зима 2023/2024 Botter осень-зима 2023/2024 Следующая фотография 1 / 6 AMI осень-зима 2023/2024 Wooyoungmi осень-зима 2023/2024 Louis Gabriel Nouchi осень-зима 2023/2024 Sacai осень-зима 2023/2024 Dior осень-зима 2023/2024 Botter осень-зима 2023/2024

Модные поэты

Дрис Ван Нотен решил совместить два своих любимых хобби — музыку и сады, поэтому в новом сезоне пригласил гостей на поэтический рейв в гараже на авеню Парментье. Под живой звук бельгийского рок-бенда Lander & Adriaan модели прошлись по подиуму в костюмах, гимнастерках и пальто с абстрактными рисунками. Последние вдохновлены изображениями растений из книг Александра фон Гумбольдта, которые Дрис — один из заядлых садовников модной индустрии — изучал летом. Художник Даниэль Аршам впервые представил в Париже свой арт-перформанс Objects IV Life, где его фирменные белые скульптуры при помощи плавных движений рук на глазах у изумленной публики превращаются в джинсовые блейзеры и брюки, которые можно носить. В заключительный день Недели моды Читоcе Абе представила коллекцию для Sacai — философский манифест, вдохновленный фильмом «Интерстеллар», сразу с тремя коллаборациями: Carhartt, Nike и Moncler. В ее записках к показу дизайнер призналась, что в центре ее коллекции (одной из самых ярких в сезоне) — любовь, главная связующая сила. Не зря говорят, что все лучшие песни — как и все удачные показы — о любви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Dries Van Noten осень-зима 2023/2024 Daniel Arsham осень-зима 2023/2024 Sacai осень-зима 2023/2024 Следующая фотография 1 / 3 Dries Van Noten осень-зима 2023/2024 Daniel Arsham осень-зима 2023/2024 Sacai осень-зима 2023/2024

Лидия Агеева