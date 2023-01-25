Уголовное дело жены сотрудника военкомата Уфы начнут рассматривать в суде 1 февраля

Калининский районный суд Уфы назначил на 1 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении Анжелики Выропаевой — супруги начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2, п. «б» ч. 3 291.1 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать судья Нафиса Сафиуллина.

Константин Выропаев обвиняется в получении взятки за незаконные действия (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его дело также рассмотрит Калининский райсуд. Дата заседания, которое будет вести судья Тимур Хасанов, еще не назначена.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», чета Выропаевых была задержана в октябре прошлого года оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Башкирии. По версии следствия, летом 2021 года к Анжелике Выропаевой обратилась знакомая с просьбой освободить ее сына от службы в армии. Константин Выропаев организовал молодому человеку медицинскую комиссию, по результатам которой тот был освобожден от призыва и зачислен в запас. За свою услугу обвиняемый, по версии следствия, суммарно получил 170 тыс. руб.

Константин Выропаев также проходил свидетелем при рассмотрении уголовных дел в отношении воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев», признанных виновными в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) для покупки военного билета и уклонения от прохождения воинской службы.

Венера Хисамова

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