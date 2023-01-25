СКР проводит проверку по факту отравления ребенка газом в Казани

Управление СКР по Татарстану проводит проверку по факту отравления пятилетней девочки угарным газом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сам инцидент произошел 24 января вечером в поселке Дербышки. По предварительной версии, родители ребенка отправились в гости и оставили ее с 22-летним братом. Тот спустя некоторое время позвонил им, сообщив, что девочке стало плохо. Позже родители приехали домой, проветрили помещение и вызвали скорую и МЧС.

Девочку госпитализировали в больницу. После осмотра ее отпустили. По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.

"Ъ-Казань"