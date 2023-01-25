Синоптики предупредили о туманах на Кубани 26 января

26 января местами в Краснодарском крае ожидаются туманы, а также ночью и утром гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер составит 3–8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с, на участке Анапа — Геленджик — до 12–14 м/с. Ночью на Кубани будет -3…-8°, местами в юго-восточных предгорных районах температура опустится до -7…-12°. Днем по краю будет 3…8°, местами в южной половине края — 7…12°; в горах ночью -6…-11°; днем -1…+4°. На Черноморском побережье ночью будет +2…-3°, на участке Анапа — Геленджик 0…+5°; днем температура поднимется до 8…13°.

В Краснодаре в низинах и у водоемов ожидаются туманы. Ночью и утром в городе также будут гололедно-изморозевые явления. Днем будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит -5…-7°, днем — 5…7°.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram