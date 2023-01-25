В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отключения газа в многоквартирных домах

В Уфе по инициативе прокуратуры Советского района возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту отключения газа в многоквартирных домах на улицах 8 Марта, Революционной, 50-летия Октября, Мингажева и других. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что дома, оборудованные проточными водонагревателями для горячего водоснабжения и газовыми плитами, с ноября 2022 года отключены от газоснабжения из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

При этом управляющая компания — ОАО «УЖХ Советского района Уфы» (подконтрольно мэрии Уфы) — не занималась содержанием и обслуживанием этого оборудования, не проверяла его работоспособность и не заключала договоры со специализированными компаниями.

По требованию прокуратуры директор УЖХ Советского района Фагим Салимьянов оштрафован на 25 тыс. руб. за ведение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

В адрес ресурсоснабжающей компании — «Газпром газораспределение Уфа» — внесено представление ввиду несвоевременного направления в уполномоченный орган уведомлений о предстоящих отключениях домов от газоснабжения.

В настоящее время подача газа на плиты в большинство квартир восстановлена, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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