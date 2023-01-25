В Сочи продавца земельного участка подозревают в мошенничестве на 19 млн рублей

В Сочи полиция задержала продавца земельного участка, который расторг договор и обманул покупателя на 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

32-летний мужчина хотел купить земельный участок с целью инвестиций. Он договорился с 53-летним мужчиной, что тот передаст ему право собственности на свой земельный участок стоимостью около 17 млн руб., как только заявитель построит ему дом и выплатит 2,5 млн руб. Покупатель выполнил условия, но продавец расторг договор в одностороннем порядке, причинив ему ущерб более чем на 19 млн руб.

Мошенника задержали полицейские по месту проживания. Он сообщил, что полученные деньги потратил, а участок, который обещал передать в собственность, планировал продать третьему лицу. На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия он будет находиться под домашним арестом.

Татьяна Ручкина

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