Утвердили в должности главу управления налоговой службы по Челябинской области

Исполнявшего обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Александра Жеребцова утвердили в должности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Александру Жеребцову 37 лет. Он работает в налоговых органах с 2006 года. Имеет два высших образования по специальностям «Антикризисное управление» и «Юриспруденция». В июне 2022 года стал исполняющим обязанности главы управления ФНС по Челябинской области. До этого он занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Предыдущий глава челябинского УФНС Михаил Бирюк возглавил управление ФНС по Ханты-Мансийскому округу.