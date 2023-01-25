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Самарские чиновники отменят автобусный маршрут «для увеличения пассажиропотока»

Укороченные рейсы автобусов маршрута № 9 в Самаре будут отменены. Это сделано, чтобы «горожане смогли добираться до своих пунктов назначения без пересадок на другие маршруты». Об этом сообщает городской дептранс.

«Эти меры позволят увеличить пассажиропоток и сделать рейсы более удобными для пассажиров»,– говорится в сообщении.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Решение было принято после обращений жителей поселка «Мясокомбинат». С четверга все рейсы будут следовать от завода «Металлург». Автобусы будут ездить до поселка «Мясокомбинат» и обратно.

Ранее в Самаре были организованы поездки по укороченным маршрутам. В указанный период автобусы рейсы ездили от поселка «Мясокомбинат» до 66 квартала и от поселка «Мясокомбинат» до станции метро «Победа».

Георгий Портнов

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