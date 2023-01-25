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Коммерсантъ FM
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Китай открывается для западных инвестиционных компаний

По данным японского агентства Nikkei, китайские власти заметно активизировали выдачу разрешений для иностранных финансовых компаний, желающих начать или расширить свои инвестиционные операции в КНР. По мнению агентства, власти КНР делают это для укрепления доверия инвесторов к стране, пошатнувшегося после двух лет жестких антиковидных ограничений. Сообщается, что в течение всего 2022 года такие разрешения выдавались крайне редко, но теперь власти КНР намерены активизировать усилия по привлечению в страну иностранных инвесторов.

Большинство новых разрешений выдано в сегменте управления активами — китайский рынок asset management оценивается в $4 трлн. Так, например, на прошлой неделе американский J.P.Morgan Asset Management получил разрешение на то, чтобы превратить свой фонд управления активами из СП с китайской компанией в собственное полноценное подразделение. Разрешение на аналогичные действия со своим управляющим фондом в КНР в ноябре получила и канадская финансовая компания Manulife. В ноябре и декабре 2022 года разрешения на привлечение средств от розничных китайских инвесторов получили американские инвестиционные компании Neuberger Berman и Fidelity International, а в январе текущего года предварительное разрешение на создание в Китае своего управляющего фонда получила британская инвестиционная компания Schroders.

Опрошенные Nikkei эксперты полагают, что эти события говорят о том, как быстро может меняться в Китае режим регулирования в зависимости от политической воли руководства. «Стремительная отмена ковидных ограничений стала лишь одним из таких примеров,— считает старший партнер консалтинговой компании Z-Ben Advisors Гарри Хэндли.— Теперь же мы видим, как стремительно стали выдавать разрешения компаниям. Таким же образом в ближайшем будущем мы имеем шансы увидеть, как стремительно и кардинально могут смениться более общие контуры действий руководства, будь то геополитика или экономика».

Евгений Хвостик

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