РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила футбольному клубу «Химки» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед посредником. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Меры приняты в качестве обеспечительной меры по иску от консалтинговой компании Joint Industries Limited Partnership о невыплате задолженности. Запрет может быть снять после ее выплаты.

Кроме этого, на клуб наложили штраф в случае просрочки выплат в течение шести месяцев. Размер штрафа может составить от 100 тыс. до 1 млн руб.

Олеся Павленко