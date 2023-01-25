«Фонтанка»: утонувшая в Петербурге экс-звезда «Дома-2» попала в воду еще живой

Эксперты, занятые в расследовании уголовного дела о гибели бывшей звезды телепроекта «Дом-2» Анастасии Кочервей, установили, что утонувшая девушка попала в воду еще живой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Эксперты также установили, что погибшая перед смертью употребляла наркотики. Других новых подробностей дела не приводится. Точную причину смерти установить не удалось, так как тело долго пробыло в воде.

«Ъ-СПб» рассказывал, что уголовное дело возбудили после гибели девушки в Петербурге, похожей на звезду «Дома-2» Анастасию Кочервей. Тело обнаружил байдарочник, внешних признаков насильственной смерти на нем не было. Другая участница «Дома-2», известная как Олеся Малибу, почти сразу же заявила, что это Кочервей. Однако официально эта информация была подтверждена к концу года после генетической экспертизы. Позже Олеся Малибу заявляла о задержании подозреваемого по делу, но в СК РФ по Петербургу информацию не подтверждали.

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