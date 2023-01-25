В Пермском крае началась продажа билетов на субсидируемые авиарейсы

В Пермском крае стартовала субсидируемая полетная программа 2023 года, включающая 308 направлений по всей России. В продажу поступили билеты почти на все авиарейсы, за исключением Барнаула: на эти рейсы билеты поступят в продажу весной. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В списке субсидируемых маршрутов сохранены наиболее востребованные жителями региона направления: Новосибирск, Калининград, Казань, Махачкала, Минеральные Воды. Есть и туристические направления — Волгоград, Астрахань, а также Самара. Полеты в аэропорты этих городов не реже двух раз в неделю осуществляют авиакомпании S7, «Икар» (Nordwind Airlines), «Азимут», «ЮВТ Аэро».

Как отметили в краевом минтрансе, в 2022 году новыми направлениями стали Владикавказ и Барнаул, субсидирование которых продолжится и в 2023 году. Новым северным направлением 2023 года стал Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе. Стоимость билетов начинается от 3 тыс. руб. в одну сторону. Полеты выполняются авиакомпанией «ЮТэйр» один раз в неделю по воскресеньям.

Стоимость билетов на различных направлениях, поддерживаемых из бюджета Пермского края, начинается от 3 тыс. руб.