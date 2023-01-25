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В Мержаново приют для енотов получил щепу из утилизированных новогодних елок

Хвойную щепу и отслужившие новогодние елки экоактивисты совместно с ГК «Чистый город» доставили в приют енотов, расположенный в хуторе Мержаново, сообщает пресс-служба регионального оператора.

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Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

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Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»

По информации группы компаний, в приют привезли 27 мешков щепы, которые будут использованы для создания укрытий для животных и мульчирования деревьев. Парк енотов создается на месте бывшей свалки. При строительстве используют отслужившее свое предметы: железнодорожные шпалы стали основой для ступенек, стеклянные бутылки — подпорными стенками для террасирования. Вольеры для животных сделаны из старых рам и дверей.

Щепа была изготовлена из елей, сданных в утилизацию ростовчанами. Всего было переработано 1,5 тыс. деревьев, из которых изготовили 84 мешка щепы. Помимо приюта енотов, ее используют для утепления деревьев, высаженных рядом с армянским храмом Сурб-Хач. Также 27 мешков передано фермерам для использования в выращивании овощей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прошел фестиваль елкометания.

Анастасия Назарова

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