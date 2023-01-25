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Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство двух домов бизнес-класса в Нижнем Новгороде

Банк «Дом.РФ» предоставил спецзастройщику «Юника» проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. на строительство клубного дома «Резиденция» в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Юника» планирует возвести на улице Белинского два дома бизнес-класса высотой 7-13 этажей и площадью 41 тыс. кв. м (324 квартиры). В жилом комплексе обустроят детские и спортивные площадки и подземную парковку на 141 автомобиль. На первых этажах домов застройщик планирует разместить магазины, кафе и аптеку. Ожидается, что первую очередь строительства «Юника» сдаст в январе-марте 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Юника НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в марте 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Директор и владелец — Александр Сазонов. По итогам 2021 года убыток составил 4,4 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год пока не опубликована.

По данным единой системы жилищного строительства, к 25 января в Нижегородской области возводится почти 1,2 млн кв. м жилья, причем свыше 90% из них — с использованием счетов эскроу (специальные банковские счета, где размещаются деньги дольщиков до окончания строительства).

Елена Ковалева

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