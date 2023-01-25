Президент Татарстана направил ноту протеста послу Нидерландов после инцидента с сожженным Кораном

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил ноту протеста послу Нидерландов в России Хиллесу Арно Бесхоор Плуху после того, как в Гааге мужчина вырвал и сжег страницы из Корана.

По его словам, данная новость шокировала не только представителей мусульманства, но и других религий. «В то время как наша страна бережно сохраняет обычаи традиционных мировых религий, в центре считающейся просвещенной Европы открыто глумятся над Священной Книгой, забывая при этом, что она ниспослана всему человечеству!» — говорится в сообщении.

Господин Минниханов добавил, что такие случаи могут разрушить любое общество, а цивилизацию, которые одобряют эти поступки, .«ждут неминуемые разложение и упадок».

"Ъ-Казань"