Число пожаров в Удмуртии сократилось на 28% в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии число чрезвычайных ситуаций сократилось на 78%, а количество погибших и пострадавших сократилось на 80%. Вместе с тем, как рассказал начальник ГУ МЧС по республике Сергей Пряженцев, пожаров стало меньше на 28%. При этом число погибших и получивших травмы уменьшилась на 11% и 6% соответственно. Об этом пишет Izhlife.

Отмечается, что главной причиной снижения количества пострадавших на пожарах стали пожарные извещатели. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, а также нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

Вместе с тем в прошлом году на 44% выросло количество пожаров с групповой гибелью. Всего их произошло 13, в результате чего скончались 28 человек.

«У нас есть моменты, где действительно отмечены очень положительные сдвиги. Это и прохождение пожароопасного сезона, и уменьшение количества возгораний. Это произошло благодаря слаженным действиям управления МЧС и региональных органов власти»,— рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.