Консервация нижегородских церквей и памятников обойдется в 90 млн рублей

Минкульт РФ ищет подрядчика для консервации семи объектов культурного наследия в Нижегородской области. Работы оценили в 88,8 млн руб., средства выделят из федерального бюджета. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, в список объектов попали федеральные и региональные памятники.

Законсервировать планируется Казанскую церковь в селе Григорово Большемурашкинского района (1770 год постройки), колокольню в селе Николо-Погост Городецкого района (конец XVIII века), два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе (1765 год).

Также будут законсервированы церковь Воскресения в селе Дубенское Вадского района (1698 год), Казанская церковь в селе Курмыш Пильнинского района (1755 год), Троицкая церковь в селе Тепло-Троицкое Дальнеконстантиновского района (1813 год) и Успенская церковь в Горбатове Павловского района (1898 год).

Ранее сообщалось о намерении восстановить пять храмов – объектов культурного наследия (ОКН) в селах Арзамасского, Починковского и Гагинского районов.

Андрей Репин