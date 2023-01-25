На Кубани рассчитают стоимость присоединения к электросетям участков для многодетных

Замгубернатора Кубани Андрей Прошунин поручил профильному ведомству определить необходимое количество средств для подключения инженерных сетей к участкам, выделяемым многодетным семьям под индивидуальную жилую застройку. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Власти провели мониторинг проблемных земельных массивов, выделенных под индивидуальную жилую застройку. Больше всего проблемных участков выявлено в Сочи и Краснодаре.

«В 2022 году многодетные семьи Кубани получили 2,8 тыс. земельных участков. Но большинство из них находятся на значительном удалении от развитой электрической сети, а также в энергодефицитных районах. Следовательно, возникает проблема высокой стоимости договоров технологического присоединения к электрическим сетям»,— отметил Андрей Прошунин.

На совещании с сетевыми компаниями вице-губернатор также поставил задачу рассмотреть возможность участия муниципалитетов края в уже существующей госпрограмме «Жилище» или создания новой региональной программы финансирования.

По итогам встречи министерство ТЭК и ЖКХ Кубани, администрации муниципальных образований края и компании «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети» рассмотрели единый алгоритм действий для определения необходимого объема мощности для энергоснабжения каждого земельного массива. Стороны определят земли общего пользования, на которых можно построить объекты энергетической инфраструктуры, и подадут в сетевые организации заявки на присоединение к электросетям с последующим заключением договора техприсоединения.

Татьяна Ручкина

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