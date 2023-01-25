«Даже чайный бизнес начался здесь»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, почему уральский город можно назвать не только чайной, но и кожевенной столицей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

И снова сегодня уральский Кунгур. В который уже раз, но, поверьте, он этого достоин… Режиссеры любят снимать здесь кино — «Приваловские миллионы», «Золото», «Демидовы», «Один и без оружия», «Чужая родня». Местами город действительно выглядит, как декорация к пьесам Александра Островского или Николая Лескова. Это, конечно, заслуга купцов, которые строили здесь крепкие каменные дома, дожившие до сегодняшних дней.

И не только чаем единым богат был купеческий Кунгур. Хоть и называли город чайной столицей России, по всей стране и за границей гремела слава кунгурской обуви. Чего стоил только завод купца-кожевенника Василия Фоминского, в 80-х годах позапрошлого века здесь трудились почти полторы тысячи рабочих.

Завод был оснащен импортными паровыми механизмами, станками, столовой, лечебницей, общежитием. Даже чайный бизнес начался в Кунгуре во многом благодаря кожевенному производству. На границе с Китаем уральские торговцы обменивали кожу на чай. А китайцы использовали ее для упаковки цыбиков.

Везли чай около года — в дождь и снег — и кожа спасала продукт от порчи. Кунгурскую кожу китайцы ценили, но считали слишком дорогой. Тем временем в сапогах завода Фоминского русские солдаты действующей армии воевали во время Крымской войны. Славились кунгурские сапоги-бродни из непромокаемой кожи, детские сапожки-«гусарики», дамские туфельки, перчатки, сумки, ридикюли, саквояжи.

Кто знает, доживи завод до нынешних времен, возможно модники и модницы носились бы не только по Парижам и Миланам, но мчались бы и на Урал за продукцией под брендом Фоминского… Сам купец Василий Евдокимович до революции не дожил… Может, оно и к лучшему. Иначе, увидел бы, как большевики убивают дочь Таисию и ее мужа, отбирают предприятие. В 1919 году завод стал советским, государственным. В период Великой Отечественной войны он пошил 5 млн. пар кирзовых сапог для бойцов Красной армии.