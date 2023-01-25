Экс-схиигумен Сергий во время последнего слова в суде заявил, что хочет построить храм в Санкт-Петербурге

Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) и его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев 25 января выступили с последним словом в Бабушкинском районном суде Москвы. По словам адвоката подсудимых Павла Бабикова, в своем последнем слове бывший священник говорил в основном о духовных вещах. «При этом не забыл поблагодарить государственного обвинителя, которая просила приговорить его к семи годам лишения свободы за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он проживет этот срок в тюрьме»,— говорится в сообщении адвокатского бюро «Бабиков и партнеры».

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Как следует из текста последнего слова, Николай Романов заявил, что хочет построить храм в Санкт-Петербурге после того как выйдет на свободу. «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние»,— говорится в последнем слове экс-схиигумена.

По данным Павла Бабикова, приговор суд огласит в пятницу, 27 января.

Напомним, гособвинение в прениях запросило для Николая Романова пять лет и шесть месяцев колонии, для Всеволода Могучева — пять лет. Павел Бабиков отмечал, что с учетом решения Измайловского райсуда Москвы, который в ноябре 2021 года приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду, тот может провести в колонии еще семь лет. Поводом для возбуждения уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы) стали шесть видеороликов, которые в 2019–2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря Сергий и которые выложил в интернет Всеволод Могучев.

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