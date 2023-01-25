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В Сочи двое граждан осуждены за выезд из России при наличии ограничений по гостайне

В Адлере (город-курорт Сочи) мировой суд признал жителя Нижнего Новгорода и жительницу Краснодара виновными в незаконном выезде за пределы Российской Федерации при наличии запрета на выезд из-за допуска к государственной тайне, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Летом 2022 года сотрудники одного из промышленных предприятий выезжали в Абхазию, факт нарушения запрета на выезд выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным суда, мужчина и женщина ранее занимали должности, на которых были допущены к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «Совершенно секретно». После увольнения им были установлены ограничения на выезд, с которым экс-чиновников ознакомили лично под роспись. Однако мужчина и женщина, приехав в Сочи, нарушили запрет и пересекли границу РФ.

В отношении экс-чиновников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (Нарушение требований по защите государственной тайны). В суде фигуранты дела полностью признали вину. Подсудимым назначено наказание в виде штрафа в сумме 250 тыс. руб. каждому.

Анна Перова, Краснодар

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