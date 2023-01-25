«Ромир»: недельные расходы россиян сократились в середине января

С 16 по 22 января средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предыдущей неделей на 2,2%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». Показатель составил 5633 руб. и в годовом выражении вырос на 8,7%.

Индекс среднего чека снижается третью неделю подряд. С 16 по 22 января показатель сократился на 1,1% и составил 678 руб. Вместе с тем это на 5,9% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

С 9 по 15 января расходы увеличились на 6,2%, а средний чек снизился на 5,5%. Со 2 по 8 января показатели падали на 21,3% и 9,7% cответственно.

Индекс недельных расходов показывает динамику объема потребления товаров повседневного спроса. Индекс среднего чека иллюстрирует динамику стоимости покупок, совершенных в течение недели.

Лусине Баласян