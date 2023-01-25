Начальник отдела саратовского АО обвиняется в пяти эпизодах коммерческого подкупа

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего начальника одного из отделов некоей организации, который в коммерческом подкупе (пять эпизодов). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в 2017 и 2018 году руководитель получил от пяти коммерсантов денежные средства в общей сумме более 898 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за систематическое составление в рамках договора поставок заявок на поставку этим организациям товарно-материальных ценностей для нужд АО и дачу их положительной оценки. Это было необходимо для дальнейшей пролонгации договора поставки.

Противоправные действия обвиняемого выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Согласно картотеке Фрунзенского районного суда областного центра, речь идет о саратовце Михаиле Самсонове

Марина Ковалева