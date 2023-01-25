На Кубани за сутки выявили 69 заболевших COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 36 случаев, в Сочи — пять, в Новопокровском районе — три. Еще по два заболевших обнаружили в Анапе, Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Каневском, Отрадненском и Славянском районах. По одному положительному результату зарегистрировано в Гулькевичском, Динском, Кореновском, Крымском, Кущевском, Приморско-Ахтарском, Северском, Староминской и Усть-Лабинском.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 243 человека, в стационарах — 91. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 344 739 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 333 263 человека, скончались — 11 142 пациента.

Татьяна Ручкина

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