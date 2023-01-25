В Армавире для 14 памятников архитектуры установили зоны охраны

Для 14 памятников архитектуры Армавира в соответствии с индивидуальными особенностями каждого определили территории, необходимые для их сохранения и благоприятного зрительного восприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Работу проводило управление государственной охраны объектов культурного наследия по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Средства на разработку документов направили из регионального бюджета. Проекты зон охраны прошли государственную историко-культурную экспертизу.

«Здания являются неотъемлемой частью старинной застройки Армавира. Большинство из них построены как жилые особняки состоятельных армавирцев в конце XIX — начале ХХ веков и до сих пор сохраняют свое градостроительное значение»,— отметил замгубернатора Роман Лузинов.

В число памятников вошли усадьба одной из самых влиятельных купеческих династий Ставрополя — купцов Меснянкиных, особняк известного промышленника Кубани начала ХХ века Михаила Мисожникова и одно из самых больших сооружений дореволюционного Армавира — здание по ул. Ленина, 74.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram