На расселение аварийных домов в муниципалитетах Саратовской области направят 1,5 млрд рублей

Депутаты Саратовской облдумы приняли поправки в бюджет региона. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Согласно поправкам, более 1,5 млрд руб. будет направлено муниципальным образованиям на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Также в областную казну заложили средства на строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда», на возведение жилых домов для медработников, капитальный ремонт Саратовской межрайонной детской поликлиники, ремонт школ-интернатов, создание и организацию деятельности вытрезвителя.

Средства межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области пойдут на строительство спортобъектов и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Марина Ковалева