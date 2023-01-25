В Крыму суд на два месяца арестовал троих участников ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу трех из шести участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

Заседания по трем другим участникам ячейки пройдут во второй половине дня.

24 января стало известно, что в Крыму пресекли деятельность ячейки террористической организации, работу которой координировали с территории Украины. По данным ФСБ, ее участники вербовали местных мусульман. После задержания на местах жительства участников были изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы организации, средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности. Следователи возбудили уголовные дела.

Татьяна Ручкина

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