«Получился новый мировой рекорд для Микеланджело»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие предметы искусства вошли в список самых главных результатов на торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лидирующие национальные аукционные рынки подводят итоги прошедшего 2022 года. Начнем с Франции, где 2021-й стал лучшим аукционным годом в истории. Общий оборот превысил тогда $1 млрд. 2022 также оказался вполне конкурентоспособен: сразу три результата превысили рубеж $20 млн.

Итак, топ-3 аукционных результатов Франции. Альберто Джакометти, Femme qui marche [I] («Идущая женщина, первая»), бронза с темно-коричневой патиной. Скульптура высотой 150,5 см продана за $28,4 млн на аукционе Christie's в Париже14 июня 2022 года. Создана статуя в 1932-36 годах, отлита в 1955 году литейными заводами Фиорини и Карни тиражом 4 плюс 1 авторские. Этот результат — шестой по величине вообще во французской аукционной истории — был получен на распродаже коллекции Юбера де Живанши.

Полотно Жан-Батиста Симеона Шардена Le panier de fraises des bois («Корзина земляники»). Холст, масло, 38 x 46 см. Продано за $26,8 млн. Дом Artcurial, Париж, 23 марта. Картина считается лучшим натюрмортом Шардена вообще, и, согласно описанию каталога Artcurial, это «икона универсальной живописи».

И, наконец, рисунок Микеланджело Буонарроти «Обнаженный молодой человек (по Мазаччо) и две фигуры», перо и коричневые чернила, 33х20, Продан за $24,3 млн. Christie's Париж, 14 мая.Этот лот уникален во многих смыслах. Микеланджело нарисовал его в возрасте 20 лет, когда учился на работах своего старшего современника Мазаччо во Флоренции.

Это первая известная академическая обнаженная натура великого художника. Вообще-то, в частных руках в мире находится всего пять рисунков «титана Возрождения». По словам эксперта, проданный во Франции, является «самым большим и лучше всего сохранившимся».

И провенанс у рисунка хороший. В 1907 году он был выставлен на продажу в отеле Drouot в Париже. В то время считалось, что это работа одного из последователей Микеланджело. Только в 2019 году рисунок был признан подлинным Микеланджело, после чего французское правительство временно классифицировало ее как национальное достояние и остановило продажу. И все же семья владельцев обратилась в дом Christie's, который провел специальную распродажу одного лота. В результате получился новый мировой рекорд для Микеланджело — вдвое выше предыдущего, установленного в 2000 году также у Christie's, но в Лондоне.