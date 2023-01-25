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обновлено 13:53

Жителя Удмуртии будут судить за попытку изнасиловать 11-летнюю девочку

В Удмуртии перед судом предстанет 39-летний житель Вавожского района по обвинению в покушении на изнасилование 11-летней девочки (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина находился дома у своей знакомой в селе Нюрдор-Котья. Воспользовавшись отсутствием женщины, обвиняемый попытался изнасиловать ее 11-летнюю дочь. Однако девочка сумела оказать сопротивление и закрылась в другой комнате.

Уголовное дело рассмотрит Увинский районный суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

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