Новый министр строительства посетил «Лифт-Сервис»

В свой первый рабочий день новый министр строительства Артем Габдрахманов побывал на торжественном открытии производственной линии и нового цеха компании «Лифт-Сервис».

23 января директор «Лифт-Сервиса» Владимир Макс с гордостью презентовал министру и представителям ведущих застройщиков Перми уникальное для края производство лифтов и подъемных механизмов. На открытии были также представлены новый логотип и название пермских лифтов. Лифты будут выходить под маркой «МАКС». Это имя отражает ценности компании: максимальная ответственность, преемственность, опыт, профессионализм, скрупулезность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Лифт-Сервис» Фото: ООО «Лифт-Сервис»

Отметим, что компания «Лифт-Сервис» уже более 25 лет занимается обслуживанием лифтов в Перми, а теперь еще и производит собственные лифты и подъемные механизмы. В декабре 2022 года уже два лифта были установлены в Перми в доме на ул. Академика Королева, 4а.

Почетные гости презентации пожелали компании процветания и отметили, что производство лифтов в Перми очень ценно для благополучного развития строительной отрасли края.

ООО «Лифт-Сервис»