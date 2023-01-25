BMW показала флагманский седан M3 CS

Компания BMW представила новую модификацию «заряженного» седана M3 — флагманское исполнение CS.

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Новинка создана на базе серийного BMW M3 Competition xDrive, который получил ряд доработок. Визуально версия CS отличается расширенным углепластиковым декором кузова, позволившим снизить массу машины на 20 кг, новой решеткой радиатора с красным обрамлением «ноздрей» и желтыми дневными ходовыми огнями. В салоне появились спортивные сиденья с углепластиковым каркасом, расширенная отделка карбоном и обивка из кожи и алькантары.

Автомобиль оснащен 3-литровым бензиновым турбомотором, установленным на более жесткие опоры, а мощность двигателя за счет доработок увеличена до 550 л.с. Перенастроена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, изменены настройки полного привода. В подвеске появились новые пружины, стабилизаторы и адаптивные амортизаторы, а кроме того перекалибровано рулевое управление и усилен кузов.

BMW M3 CS в продаже появится в марте 2023 года. Стоимость седана составит 146 тыс. евро, но тираж новинки ограничивать не будут. Напомним, в 2022 году было показано 550-сильное купе BMW M4 CSL, которое сделают в количестве 1 тыс. шт.

Максим Вершинин