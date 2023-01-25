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Коммерсантъ FM
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ФАС не получала законопроект, разрешающий рекламу пива на стадионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала законопроект, предлагающий разрешить рекламу пива на стадионах. ФАС пообещала, что в случае поступления рассмотрит его.

«Законопроект не поступал в ФАС России. В случае его поступления в официальном порядке ведомство рассмотрит инициативу и даст всестороннюю оценку»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Ъ», Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига предложили ввести послабления в закон о рекламе для букмекеров и алкогольных брендов. Речь идет о том, чтобы разрешить рекламу букмекеров на фасадах стадионов, а также использовать в ней образы людей, что сейчас запрещено, а рекламу алкогольного пива допустить на ТВ во время спортивных трансляций и в спортивных СМИ.

Подробности — в материале «Ъ» «Зрителям предложат пиво и ставки».

Лаура Кеффер

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