Глава Минобрнауки пообещал заняться увеличением стипендий и числа их получателей

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ведомство планирует увеличить размер стипендии, а также количество ее получателей. Так господин Фальков прокомментировал предложение партии ЛДПР установить стипендии не ниже МРОТ. По словам министра, в вопросе повышения стипендий важна адресность: увеличение выплат должно зависеть от академических успехов и условий жизни студента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас внимательно смотрим, чтобы и количество получателей увеличить, и объем помощи по этим стипендиям»,— сказал министр на пресс-конференции ко Дню российского студенчества (цитата по ТАСС). Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо создать систему, в рамках которой будут учитываться индивидуальные особенности студентов, в том числе место и условия проживания.

«Вопрос стипендий очень актуальный не только для студентов, но и для университетов. Нам надо понимать, что стипендия должна быть честно взаимосвязана с академическими успехами студентов, то есть тут принцип должен быть адресности очень четко задан»,— добавил господин Фальков.

12 января депутаты ЛДПР сообщили о подготовке законопроекта о повышении размера стипендии до величины МРОТ. По данным Минобрнауки, в 2023 году стипендия в высшем учебном заведении составит 1825 руб., в среднем профессиональном — 664 руб.

Лусине Баласян