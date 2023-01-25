Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в конференции «Где маржа»

Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа» пройдет 9-10 февраля 2023 года в 14-й раз. Мероприятие организует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Традиционно, Агрохолдинг «СТЕПЬ» выступает золотым партнером конференции, а топ-менеджеры компании – спикерами и модераторами сессий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



«Где маржа» - одно из самых заметных событий отрасли, где представители агросектора, органов государственной власти, инвесторы дискутируют о векторах развития рынка, обмениваются идеями и мнениями, устанавливают контакты. Общее число гостей форума превышает 400 человек. Среди спикеров – представители Министерства сельского хозяйства РФ, депутаты Государственной Думы России, сенаторы, руководители крупнейших агрокомпаний страны.

В программе 14-й конференции – обсуждение новых вызовов, с которыми столкнулся агросектор, законодательных инициатив, кадровой ситуации и других вопросов. Модератором сессии «Цифровизация» выступит руководитель Центра исследований и разработок Агрохолдинга «СТЕПЬ» Сергей Косогор. Участники – крупнейшие поставщики IT-решений и лидеры в цифровизации - обсудят импортозамещение технологий и поделятся реальными кейсами.

На сессии «Новое в сельхозстраховании» выступит директор по рискам Агрохолдинга «СТЕПЬ» Василий Павлов. Ключевая тема сессии - как повысить интерес к страхованию у аграриев и соблюсти баланс интересов сторон.

Ознакомиться с программой и спикерами Конференции можно здесь.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко:

«Институт конъюнктуры аграрного рынка – один из давних партнеров Агрохолдинга, мы сотрудничаем по многим ключевым направлениям, в числе которых и конференция «Где маржа». Деловое пространство конференции – это место, где рождаются новые идеи и проекты, идут откровенные дискуссии на равных и задаются тренды отрасли».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ»