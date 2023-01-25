Ярославский губернатор хочет улучшить качество мобильной связи в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев надеется улучшить качество мобильной связи в Ярославской области. Об этом он заявил на встрече с журналистами 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Из последнего, что обсуждалось уже в этом месяце, в январе буквально, несколько дней назад — увеличение количества базовых станций для мобильной связи, которые мы ставим в Ярославской области. У нас сейчас дают порядка шести–восьми станций на уровне федерации, мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы это количество увеличить до 20 ежегодно. Вы знаете, у нас с мобильной связью не все хорошо в Ярославской области, нам есть над чем работать»,— сказал господин Евраев.

Как уточнили в правительстве региона, речь идет о реализации программы по устранению цифрового неравенства, которую реализуют Минцифры и «Ростелеком». Новые базовые станции по этой программе устанавливаются в малых населенных пунктах. Увеличение объемов программы для Ярославской области Михаил Евраев обсуждал на встрече с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко 17 января.

Антон Голицын