Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор хочет улучшить качество мобильной связи в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев надеется улучшить качество мобильной связи в Ярославской области. Об этом он заявил на встрече с журналистами 24 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Из последнего, что обсуждалось уже в этом месяце, в январе буквально, несколько дней назад — увеличение количества базовых станций для мобильной связи, которые мы ставим в Ярославской области. У нас сейчас дают порядка шести–восьми станций на уровне федерации, мы сейчас поставили вопрос о том, чтобы это количество увеличить до 20 ежегодно. Вы знаете, у нас с мобильной связью не все хорошо в Ярославской области, нам есть над чем работать»,— сказал господин Евраев.

Как уточнили в правительстве региона, речь идет о реализации программы по устранению цифрового неравенства, которую реализуют Минцифры и «Ростелеком». Новые базовые станции по этой программе устанавливаются в малых населенных пунктах. Увеличение объемов программы для Ярославской области Михаил Евраев обсуждал на встрече с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко 17 января.

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...